Патрушев проведет совещание по обеспечению технологического суверенитета РФ в судостроении

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в четверг проведет в Санкт-Петербурге совещание по вопросам участия высших учебных заведений в обеспечении технологического суверенитета России в сфере судостроения, сообщили в пресс-службе Морской коллегии.

"В совещании примут участие представители федеральных министерств и ведомств, ректоры вузов, руководители предприятий судостроительной отрасли и предприятий смежных отраслей", - говорится в сообщении.