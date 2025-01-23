Поиск

Академик Александр Дынкин: задача сегодня - определить характер новой власти США

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Институте США и Канады им. Г. А. Арбатова РАН состоялось представление нового исполняющего обязанности директора. Им стала доктор исторических наук Цветкова Наталья. На мероприятии обсуждалась и та тема, на которой будут сфокусированы эксперты, - это смена власти в США.

Сообщает наш обозреватель Вячеслав Терехов.

Корр.: Представляя ее кандидатуру, академик-секретарь Отделения глобальных проблем и международных отношений РАН Александр Дынкин отметил, что Н. Цветкова - профессиональный международник, американист с очень серьезным опытом и исследовательской, и преподавательской, и организационной работы. Шесть лет руководила кафедрой американистики в Санкт-Петербургском университете. Кроме того, она имеет степень доктора философии в области социальных наук Гронингенского университета (Нидерланды).

Задача ученых понять, какой характер будет иметь новая власть США

Естественно, что выступившие на заседании высокопрофессиональные международники не могли обойти вниманием изменение власти в США и задачи , которые в связи с этим стоят перед учеными. Академик Александр Дынкин считает, что одной из важных задач, стоящих перед учеными, является необходимость понять, "какой характер будет иметь новая власть".

Дынкин: Конечно, наши исследования носят вероятностный характер. У нас есть свои теоретические концепции, свои концептуальные закономерности, но всем нам очевидно, что они не реализуются как в естественных дисциплинах, скажем, со скоростью закона Ома или Второго уравнения Максвелла. Но они столь же неотвратимы, как и законы природы, их надо понимать и развивать. Поэтому я считаю, что плотный мониторинг, профессиональный анализ и достоверный прогноз – это наши инструменты по сжатию пучка вероятностей.

Я думаю, что вот та дурная бесконечность, которую мы видели последние четыре года, заканчивается. Поэтому сейчас очень важно понять, какая идеология приходит на смену. И еще одна тема, которая очевидна, - понять, насколько реалистичны попытки оторвать Китай от России, а Россию от Китая? Непонятно также, что будет делать Трамп, скажем, в ближнем зарубежье?

Но главное, конечно, понять, возможно ли конкурентное существование России и Соединенных Штатов при всем драматическом различии мировоззрений, ценностей, интересов и национальных целей. Если ответ на этот вопрос положительный, тогда – каковы необходимые гарантии безопасности, какова конструкция стратегической стабильности в радикально изменившемся стратегическом ландшафте.

Корр.: В заседании Ученого Совета принял участие и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он, в частности подчеркнул, что "в свете произошедшей смены администрации США и второго пришествия в Белый дом Дональда Трампа, который без ложной скромности сравнил свою инаугурацию с революцией здравого смысла, значение Института США и Канады как главного исследовательского центра, где раскладывается по полочкам, если не сказать по косточкам, центральное для нас недружественное государство, возрастает многократно".

В отношениях Россия с США - высокая степень непредсказуемости

Рябков: Я думаю, что предстоящий период будет сопряжен не просто со значительным количеством вызовов, но с возросшим темпом перемен и высокой степенью непредсказуемости и слабой прогнозируемости, в том числе в широком смысле в международных отношениях, и конкретно на площадке нашего диалога с Вашингтоном.

Трамп, несомненно, движим идеей – назовем вещи своими именами – мессианства, исторического мессианства. Неслучайно он объявил в инаугурационной речи, что Господь спас его, чтобы сделать его страну снова великой. Ну и это та реальность, которая в прошлом, наверное, отсутствовала с точки зрения объекта исследований. Я не берусь судить на протяжении всей ретроспективы с 1967 года, со времен, когда замечательный институт был основан Георгием Аркадьевичем Арбатовым, были ли похожие ситуации. Но сейчас мы имеем нечто беспрецедентное.

Мы нуждаемся в максимально объективном и, разумеется, глубоком анализе происходящих в Америке процессов. С победой Трампа, вопреки предсказаниям и доминирующей в американской международной политологии либерал-глобалистской группировки, США вступают и, наверное, уже вступили в новую реальность национал-популизма, классического экспансионизма с претензией на "доктрину Донро" (игра слов по аналогии с "доктриной Монро" - Дональд Трамп и Джеймс Монро - ИФ), и силовой геополитики без гуманитарной, гендерной и прочих оберток.

Важно поэтому понимать, с чем и с кем придется иметь дело, как лучше выстраивать отношения с Вашингтоном, как максимизировать возможности, минимизировать риски. Наверное, мы будем наблюдать усиление внутриамериканских трений и, наверное, даже разборок. Как эта ситуация повлияет на контуры внешнеполитического курса США, тоже вопрос, требующий пристального внимания.

Мы не можем ничего сказать на сегодня о степени договороспособности пришедшей администрации, но все же, по сравнению с безнадежностью во всех аспектах прежнего хозяина Белого дома, на сегодня есть, пусть и небольшое, но окно возможностей.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минтруд предложил в разы повысить декретные выплаты для студенток

Минтруд предложил в разы повысить декретные выплаты для студенток

В России в 2024 году продажи игристых вин выросли на 8,6%

В России в 2024 году продажи игристых вин выросли на 8,6%

В "Ленкоме Марка Захарова" ввели должности президента и худрука

Военная операция на Украине

Принято решение об отселении жителей Терезовки Шебекинского округа

Что произошло за день: среда, 22 января

В России в 2025 году площади под картофелем увеличат на 2,3%

Трамп призвал РФ немедленно заключить соглашение по Украине

Трамп призвал РФ немедленно заключить соглашение по Украине

Миноритарий попросил суд отменить решение о допэмиссии акций Тульского оружейного завода

Путин анонсировал индексацию всех соцвыплат в 2025 году по фактической инфляции

Путин анонсировал индексацию всех соцвыплат в 2025 году по фактической инфляции

В Совфеде не получали запрос о лишении неприкосновенности сенатора Голубева

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2136 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне21 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5742 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии150 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе277 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });