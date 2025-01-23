Академик Александр Дынкин: задача сегодня - определить характер новой власти США

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Институте США и Канады им. Г. А. Арбатова РАН состоялось представление нового исполняющего обязанности директора. Им стала доктор исторических наук Цветкова Наталья. На мероприятии обсуждалась и та тема, на которой будут сфокусированы эксперты, - это смена власти в США.

Сообщает наш обозреватель Вячеслав Терехов.

Корр.: Представляя ее кандидатуру, академик-секретарь Отделения глобальных проблем и международных отношений РАН Александр Дынкин отметил, что Н. Цветкова - профессиональный международник, американист с очень серьезным опытом и исследовательской, и преподавательской, и организационной работы. Шесть лет руководила кафедрой американистики в Санкт-Петербургском университете. Кроме того, она имеет степень доктора философии в области социальных наук Гронингенского университета (Нидерланды).

Задача ученых понять, какой характер будет иметь новая власть США

Естественно, что выступившие на заседании высокопрофессиональные международники не могли обойти вниманием изменение власти в США и задачи , которые в связи с этим стоят перед учеными. Академик Александр Дынкин считает, что одной из важных задач, стоящих перед учеными, является необходимость понять, "какой характер будет иметь новая власть".

Дынкин: Конечно, наши исследования носят вероятностный характер. У нас есть свои теоретические концепции, свои концептуальные закономерности, но всем нам очевидно, что они не реализуются как в естественных дисциплинах, скажем, со скоростью закона Ома или Второго уравнения Максвелла. Но они столь же неотвратимы, как и законы природы, их надо понимать и развивать. Поэтому я считаю, что плотный мониторинг, профессиональный анализ и достоверный прогноз – это наши инструменты по сжатию пучка вероятностей.

Я думаю, что вот та дурная бесконечность, которую мы видели последние четыре года, заканчивается. Поэтому сейчас очень важно понять, какая идеология приходит на смену. И еще одна тема, которая очевидна, - понять, насколько реалистичны попытки оторвать Китай от России, а Россию от Китая? Непонятно также, что будет делать Трамп, скажем, в ближнем зарубежье?

Но главное, конечно, понять, возможно ли конкурентное существование России и Соединенных Штатов при всем драматическом различии мировоззрений, ценностей, интересов и национальных целей. Если ответ на этот вопрос положительный, тогда – каковы необходимые гарантии безопасности, какова конструкция стратегической стабильности в радикально изменившемся стратегическом ландшафте.

Корр.: В заседании Ученого Совета принял участие и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он, в частности подчеркнул, что "в свете произошедшей смены администрации США и второго пришествия в Белый дом Дональда Трампа, который без ложной скромности сравнил свою инаугурацию с революцией здравого смысла, значение Института США и Канады как главного исследовательского центра, где раскладывается по полочкам, если не сказать по косточкам, центральное для нас недружественное государство, возрастает многократно".

В отношениях Россия с США - высокая степень непредсказуемости

Рябков: Я думаю, что предстоящий период будет сопряжен не просто со значительным количеством вызовов, но с возросшим темпом перемен и высокой степенью непредсказуемости и слабой прогнозируемости, в том числе в широком смысле в международных отношениях, и конкретно на площадке нашего диалога с Вашингтоном.

Трамп, несомненно, движим идеей – назовем вещи своими именами – мессианства, исторического мессианства. Неслучайно он объявил в инаугурационной речи, что Господь спас его, чтобы сделать его страну снова великой. Ну и это та реальность, которая в прошлом, наверное, отсутствовала с точки зрения объекта исследований. Я не берусь судить на протяжении всей ретроспективы с 1967 года, со времен, когда замечательный институт был основан Георгием Аркадьевичем Арбатовым, были ли похожие ситуации. Но сейчас мы имеем нечто беспрецедентное.

Мы нуждаемся в максимально объективном и, разумеется, глубоком анализе происходящих в Америке процессов. С победой Трампа, вопреки предсказаниям и доминирующей в американской международной политологии либерал-глобалистской группировки, США вступают и, наверное, уже вступили в новую реальность национал-популизма, классического экспансионизма с претензией на "доктрину Донро" (игра слов по аналогии с "доктриной Монро" - Дональд Трамп и Джеймс Монро - ИФ), и силовой геополитики без гуманитарной, гендерной и прочих оберток.

Важно поэтому понимать, с чем и с кем придется иметь дело, как лучше выстраивать отношения с Вашингтоном, как максимизировать возможности, минимизировать риски. Наверное, мы будем наблюдать усиление внутриамериканских трений и, наверное, даже разборок. Как эта ситуация повлияет на контуры внешнеполитического курса США, тоже вопрос, требующий пристального внимания.

Мы не можем ничего сказать на сегодня о степени договороспособности пришедшей администрации, но все же, по сравнению с безнадежностью во всех аспектах прежнего хозяина Белого дома, на сегодня есть, пусть и небольшое, но окно возможностей.