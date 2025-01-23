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Ночной ураган в Красноярском крае оставил без света более 23 тыс. человек

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Свыше 23 тыс. человек в 44 населенных пунктах Красноярского края остались без электричества из-за вызванных ураганом повреждений сетей, сообщил в четверг губернатор региона Михаил Котюков в своем телеграм-канале.

"Провел оперативный штаб по ликвидации последствий ночного урагана. (...) Специалисты устраняют порывы сетей, численность бригад ресурсоснабжающих организаций увеличена. Ситуация находится под контролем", - написал Котюков.

Кроме того, из-за ожидаемого резкого похолодания в регионе главам муниципальных образований поручено ввести особые режимы реагирования и заранее подготовить резервные источники энергии, чтобы не допустить перебоев и с теплоснабжением.

Ранее "Россети Сибирь" сообщали о том, что основной удар стихии 23 января пришелся на западную часть края: Шарыповский, Ужурский и Назаровский районы. Также нарушения электроснабжения были зафиксированы и в других территориях края, отмечались локальные отключения в Красноярске.

Согласно прогнозу синоптиков, штормовой ветер двигается на север и северо-восток региона, порывы сильного ветра и метель сохранятся в течение дня. Кроме того, порывы ветра до 20 м/с ожидаются в центральных и южных районах края 24 января.

Красноярский край Красноярск Россети Сибирь
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