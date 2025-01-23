В Кремле уверены в запасе прочности российской экономики

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Запас прочности российской экономики позволяет обеспечить все военные требования по нарастающей, а также все социальные обязательства государства и их индексацию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы сохраняем достаточно высокие темпы развития, несмотря на наличие определенных проблемных факторов. Но дело в том, что экономика всех стран мира сейчас сталкивается с проблемными факторами. Поэтому в данном случае Россия не является исключением", - сказал он на брифинге.

"Но главное, что запас прочности нашей экономики позволяет не только удовлетворять все военные требования по нарастающей, и не только полный уровень социального обеспечения государства, а вы знаете, что мы по Конституции - социальное государство, но и также с учетом инфляции производить необходимую своевременную индексацию целого ряда параметров", - добавил он.

"Поэтому оценивается ситуация как стабильная, запас прочности имеется, проблемы тоже имеются, но проблемы, к сожалению, сейчас являются спутниками практически всех государств мира", - сказал представитель Кремля.

Так он ответил на вопрос, как глава государства оценивает состояние российской экономики и прокомментировал информацию в СМИ о том, что все больше беспокойства у президента России вызывают перекосы в экономике на военные расходы.