В Волгоградской области в ДТП со школьным автобусом погиб ребенок

Еще четверо детей доставлены в больницу

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Волгоградской области на трассе Волгоград - Котельниково - Сальск в районе села Шелестово опрокинулся школьный автобус, погиб один ребенок, сообщила пресс-служба региональной администрации.

"По информации, поступающей от рабочей группы, в настоящее время медицинскую помощь в условиях стационара оказывают двум мальчикам 10 лет и двум девочкам в возрасте 14 и 15 лет", - говорится в сообщении.

Прокуратура региона уточнила, что школьный "ПАЗ" столкнулся с Hyundai IХ 35 около 14:00 на 88-м километре трассы.

По факту началась прокурорская проверка.