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Минстрой продлил упрощенный порядок строительства инфраструктуры до 2033 года

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В России действие документов по проектированию, строительству и модернизации инфраструктуры продлено для упрощения реализации инфраструктурных проектов, сообщили в пресс-службе Минстроя.

"Вступило в силу постановление правительства №1965 от 28 декабря 2024 года, направленное на продление упрощенного порядка реализации приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В частности, постановлением до 2033 года продляется действие определения понятия "этап строительства" в отношении дорожно-транспортных объектов, включенных в соответствующий перечень сопутствующей инфраструктуры. Предполагается, что это поможет увеличению пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

Также документом продлены полномочия Минстроя России на установление требований к составу и содержанию технических требований и условий, а также к подготовке проектной документации, необходимой для проведения работ по реконструкции и капитальному ремонту существующих линейных объектов.

Продление действия документов направлено на сокращение финансовых и временных затрат строительных организаций при реализации проектов инженерных объектов, включая здания и сооружения железнодорожной инфраструктуры.

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