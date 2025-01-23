Минобороны РФ сообщило о ликвидации 49 украинских беспилотников

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что в четверг с 19:00 до 22:00 по Москве над Курской, Брянской, Белгородской областями и Крымом уничтожено 49 украинских дронов.

По информации министерства, 37 украинских беспилотников сбиты над Курской областью, семь - над Брянской, один - над Белгородской, еще четыре - над Крымом.

Украинские дроны уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны, сказано в сообщении Минобороны РФ.