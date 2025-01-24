Денежная база в России снизилась с 10 по 17 января на 122,8 млрд рублей

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 17 января 18558,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 10 января денежная база в России равнялась 18681,6 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,66%, или на 122,8 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.