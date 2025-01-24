ВС РФ решил, что роскошное жилье банкрота должно изыматься за одну процедуру, повторные попытки незаконны

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ допустил возможность лишения кредиторов и финансового управляющего права повторно заявить требование о продаже единственного жилья банкрота, которое они считают роскошным. Так, согласно картотеке дел, завершилось рассмотрение судебной коллегией по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ вопроса на этот счет в рамках дела о несостоятельности Геннадия Горбунова.

Он сам осенью 2019 года инициировал дело о банкротстве из-за долга в 10,3 млн рублей, свидетельствуют материалы дела. В декабре того же года Арбитражный суд Московской области признал его банкротом и ввел процедуру реализации имущества. Затем сумма долга увеличивалась, но окончательная сумма в судебных документах не называется.

Среди активов Горбунова есть дом площадью 295,6 кв. м в подмосковной Коломне на находящемся в аренде участке земли, и в июне 2022 года собрание кредиторов решило продать эти активы как "роскошное" жилье и часть полученных средств направить на покупку банкроту замещающего жилья в этом городе исходя из социальных норм. Согласно решению городского совета депутатов от 15 апреля 2021 года, норма предоставления жилья по соцнайму на одного человека составляет 16 кв. м.

Горбунов смог оспорить это решение. Десятый апелляционный арбитражный суд признал недействительным решение собрания кредиторов в части судьбы дома и участка под ним. "Признаков очевидной избыточности/роскошности спорного дома в рассматриваемом случае не установлено", - говорится в постановлении суда.

Возможность реализации единственного жилья банкротов, которое характеризуется термином "роскошное", ранее допустил Конституционный суд (КС) РФ. Но в таком случае должнику должно быть куплена замещающая жилплощадь в том же населенном пункте, указывал суд. В развитие его постановления ВС РФ позже конкретизировал, что право собственности на роскошное жилье должно прекращаться не ранее приобретения замещающего.

Однако в рассматриваемом случае собрание кредиторов не рассматривало вопрос о моменте возникновения права собственности на замещающее жилье и прекращения права собственности Горбунова на дом, констатировала апелляция, отменяя решение кредиторов.

Позднее финансовый управляющий Ильсияр Пелеев обратился в суд с другим заявлением, которое позволяло бы продать спорную недвижимость - об утверждении положения о реализации дома и права аренды участка. Он указывал, что по оценке стоимость этих активов составляет 13,04 млн рублей, тогда как однокомнатную квартиру можно приобрести за 2,99 млн рублей, а двухкомнатную - за 3,55 млн рублей.

Но Арбитражный суд Московской области не удовлетворил заявление управляющего, и, напротив, исключил дом и участок из конкурсной массы. Основанием для этого стало упомянутое выше постановление апелляционного суда, где говорилось, что признаков роскошности не установлено. Арбитражный суд Московской области счел, что этот акт имеет преюдициальное значение, то есть установленные в нем факты обязательны к принятию в иных спорах.

Десятый арбитражный апелляционный суд с этим выводом не согласился. "Из указанного судебного акта не следует, что судом оценивались какие-либо доказательства, представленные сторонами, в обоснование доводов о наличии либо отсутствия у спорного имущества признаков роскошности", - констатировал суд. По его мнению, исключать дом и участок из конкурсной массы преждевременно. Заявление Горбунова на этот счет было отклонено.

Но не стал апелляционный утверждать и положение о реализации имущества банкрота, поскольку кредиторы не обсудили ряд важных вопросов, в частности, о моменте возникновения права собственности на замещающее жилье и прекращения права собственности на роскошное. С этим согласилась кассация.

Однако СКЭС ВС РФ, куда обратился с жалобой Горбунов, отменила решения апелляции и кассации, оставив в силе решение суда первой инстанции в пользу банкрота - об исключении дома и участка из конкурсной массы. "Суд апелляционной инстанции нарушил принципы равноправия сторон и состязательности арбитражного процесса", - объяснил свое решение ВС РФ.

Это процессуальное нарушение заключается в следующем: с одной стороны, апелляция отказала Горбунову в удовлетворении требования об исключении спорных активов из конкурсной массы, тем самым лишив его права заявить аналогичное требование заново, "поскольку оно будет направлено на преодоление вступивших в законную силу судебных актов". С другой стороны, апелляционный суд счел, что аналогичных препятствий в части подачи новых заявлений об утверждении положений о продаже недвижимости нет. Таким образом, сочла СКЭС ВС РФ, апелляция фактически освободила финансового управляющего и кредиторов от неблагоприятных последствий несовершения процессуальных действий, предоставив им возможность неоднократного рассмотрения вопроса о применении правил об ограничении исполнительского иммунитета посредством предъявления новых требований об утверждении иного положения, учитывающего указания суда.

В результате финуправляющий и кредиторы оказались в более привилегированном положении по сравнению с должником, констатировала коллегия. Это незаконно, следует из опубликованного определения ВС РФ.

"В деле Горбунова основная ошибка финансового управляющего и кредиторов в том, что они пошли в суд за утверждением порядка продажи роскошного жилья, но не предложили в апелляции устраивающий суд порядок покупки замещающего жилья", - объясняет председатель "Банкротного клуба" Олег Зайцев в своем телеграм-канале.

По его словам, ВС РФ решил, что попытка изъятия должна быть одна и нельзя обращаться в суд снова и снова: определенность должна наступать сразу в первом же процессе.