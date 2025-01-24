Российская армия взяла под контроль Тимофеевку в ДНР

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России взяли под контроль Тимофеевку в ДНР, за неделю войсками группировки "Центр" взяты под контроль шесть населённых пунктов на территории Донецкой народной республики, сообщает министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Петропавловка, Воздвиженка, Волково, Солёное, Тимофеевка и Шевченко Донецкой народной республики", - говорится в сообщении, распространённом в пятницу.