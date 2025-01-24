Источник сообщил о депутатской инициативе сдвинуть срок окончания финансового года

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Срок окончания финансового года целесообразно перенести с 31 декабря на 31 марта, чтобы он не совпадал с окончанием календарного года и подготовкой к новогодним праздникам. Такое предложение направил в правительство РФ депутат Госдумы Ярослав Самылин ("Новые люди"). Об этом сообщил источник "Интерфакса", знакомый с инициативой.

По действующим правилам, отчетным периодом для финансовой отчетности является календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно. И это, по мнению Самылина, неудобно, поскольку составление итоговой отчетности накладывается на подготовку к новогодним праздникам, существенно увеличивает рабочую нагрузку и стресс, изложил собеседник агентства аргументацию парламентария.

По оценке Самылина, изменение даты завершения финансового года в России на 31 марта позволит более 3 млн бухгалтеров избавиться от излишней нагрузки в конце календарного года и предоставит им возможность в спокойном режиме подготовиться к празднованию новогодних праздников.

Аналогичный подход применяется в других странах. Например, в Японии, Сингапуре, Индии, Канаде финансовый год начинается с 1 апреля по 31 марта.