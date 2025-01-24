Поиск

Источник сообщил о депутатской инициативе сдвинуть срок окончания финансового года

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Срок окончания финансового года целесообразно перенести с 31 декабря на 31 марта, чтобы он не совпадал с окончанием календарного года и подготовкой к новогодним праздникам. Такое предложение направил в правительство РФ депутат Госдумы Ярослав Самылин ("Новые люди"). Об этом сообщил источник "Интерфакса", знакомый с инициативой.

По действующим правилам, отчетным периодом для финансовой отчетности является календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно. И это, по мнению Самылина, неудобно, поскольку составление итоговой отчетности накладывается на подготовку к новогодним праздникам, существенно увеличивает рабочую нагрузку и стресс, изложил собеседник агентства аргументацию парламентария.

По оценке Самылина, изменение даты завершения финансового года в России на 31 марта позволит более 3 млн бухгалтеров избавиться от излишней нагрузки в конце календарного года и предоставит им возможность в спокойном режиме подготовиться к празднованию новогодних праздников.

Аналогичный подход применяется в других странах. Например, в Японии, Сингапуре, Индии, Канаде финансовый год начинается с 1 апреля по 31 марта.

Госдума Новые люди Ярослав Самылин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава "Ростеха" анонсировал старт серийного производства МС-21 с 2026 г.

"Глория Джинс" закроет швейные фабрики в Ростовской области

"Глория Джинс" закроет швейные фабрики в Ростовской области

Главе Минсельхоза пообещали представить к концу 2025 года выращенные в России бананы

Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Уфы

Медведев заявил, что контракт с ВС РФ в 2024 г. заключили около 450 тыс. человек

Медведев заявил, что контракт с ВС РФ в 2024 г. заключили около 450 тыс. человек

Экс-глава управления планирования связи ВС РФ обвинен в 12-миллионой взятке

В Брянске "Группа Кремний ЭЛ" остановила работу после атаки БПЛА

Разлив мазута в Керченском проливе

Все загрязнения на поверхности Черного моря в Анапе очищены

РКН сообщил о сбое на сетях "Мегафона", который был оперативно устранен

РКН сообщил о сбое на сетях "Мегафона", который был оперативно устранен
80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Песков сказал, что РФ не направляла ФРГ приглашение на юбилейный Парад Победы

Песков сказал, что РФ не направляла ФРГ приглашение на юбилейный Парад Победы
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5753 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне22 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе286 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии151 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2136 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });