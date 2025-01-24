Путин наградил коллектив МГУ им.Ломоносова орденом "За доблестный труд"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин наградил коллектив Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова орденом "За доблестный труд".

Путин вручил орден ректору вуза Виктору Садовничему.

Указ о награждении коллектива МГУ за "большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие отечественной науки и образования" был подписан президентом 28 декабря 2024 года.

В пятницу Путин посещает МГУ, где проведёт заседание Попечительского совета вуза.

Московский государственный университет 25 января 2025 года будет отмечать 270-летие. Вуз является ведущим образовательным, научным и культурным центром страны, на его базе работают передовые научно-исследовательские центры и научно-образоваьельные школы. В МГУ получают образование свыше 50 тыс. студентов.