Путин предложил проработать вопрос поддержки проекта развития нового кампуса МГУ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на Попечительском совете МГУ предложил внимательно рассмотреть и обсудить проект развития нового кампуса университета.

"Сейчас предлагается реализовать ещё один масштабный проект по развитию нового кампуса университета. Это, конечно, нужно внимательно посмотреть, все проработать", - сказал Путин на заседании совета в пятницу.

По его словам, выделены средства на 25 кампусов - это 617 млрд руб. "Если реализовывать проект кампуса МГУ, то это практически одна треть всех этих выделяемых ресурсов", - сказал глава государства.

По его словам, нужно "либо увеличивать деньги на этот проект, либо сокращать на другие".

"На другие, честно говоря, сокращать тоже не хочется, потому что это география наших крупных научных центров, образовательных центров, она, всё-таки, имеет значение, её нужно развивать, эту географию. Эта тема требует самого серьезного обсуждения и обоснования, прежде всего, с точки зрения задач пространственного развития страны", - сказал Путин.

Он напомнил, что именно на эти цели направлен федеральный проект по созданию сети университетских кампусов в субъектах РФ.

"Нужно все эти вопросы подробно обсудить в ходе сегодняшнего заседания попечительского совета. И я не исключаю (использования допдоходов федерального бюджета - ИФ), посмотрим, как у нас будут складываться дополнительные доходы федерального бюджета, надеюсь, что они в этом году тоже будут, надо будет посмотреть, развитие МГУ - это один из приоритетов", - сказал Путин.