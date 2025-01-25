Лавров обсудил с главой МИД Катара ситуацию в Сирии и вокруг нее

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с председателем Совета министров, министром иностранных дел Катара Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани.

"В ходе обмена мнениями относительно развития событий в ближневосточном регионе особое внимание было уделено ситуации в Сирии и вокруг нее", - сообщил в субботу МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств высказались в поддержку сохранения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности этой страны. Подчеркнули важность широкой международной поддержки в целях содействия скорейшей стабилизации обстановки в Сирии и ее восстановления в рамках комплексного процесса постконфликтного урегулирования в интересах всех сирийцев, независимо от их политических убеждений и этноконфессиональной принадлежности", - говорится в сообщении.

Согласно информации МИД РФ, министры также обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-катарских отношений, включая расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях, а также график предстоящих двусторонних контактов.