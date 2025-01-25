Балтийский флот в 2025 году планирует дальние походы в районы Мирового океана

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Несколько дальних походов планирует Балтийский флот на текущий год, сообщает в субботу пресс-служба флота.

"Запланированы дальние походы в районы Мирового океана. В океанской зоне надводные корабли и суда примут участие в плановых мероприятиях боевой подготовки, исследовательской деятельности, обеспечении морской практики курсантов и других мероприятиях", - сказали в пресс-службе.

В частности, по ее данным, в этом году специалистам штурманской службы Балтфлота предстоит выполнить ряд ответственных задач "по навигационно-гидрографическому обеспечению высадки десантов, подготовке пространственно-временного координирования действий морских сил флота, во время различных учений, в том числе международных".