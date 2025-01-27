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Атомный подводный крейсер "Архангельск" прибыл в пункт базирования в Северном флоте

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Новая атомная подводная лодка "Архангельск" прибыла в пункт базирования на Северном флоте, сообщила пресс-служба Северного флота.

По ее данным, в ближайшее время экипажу подлодки предстоит отработать задачи курса подготовки, после чего корабль войдёт в состав сил постоянной готовности Северного флота.

27 декабря 2024 года в Северодвинске на предприятии "Севмаш" состоялась церемония приема атомного подводного крейсера "Архангельск" в состав ВМФ России.

"Архангельск" зачислен в боевой состав соединения подводных сил Северного флота, того же, где проходит службу головной корабль проекта 885 "Ясень" под названием "Северодвинск" и головной корабль проекта "Ясень-М" "Казань".

Проект "Ясень-М" разработан проектно-конструкторским бюро "Малахит" и обладает эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи во всех районах Мирового океана.

"Архангельск" был заложен в 2015 году и спущен на воду в конце ноября 2023 года. Он станет пятым кораблем проекта "Ясень-М" в составе российского флота.

Сейчас на разных стадиях строительства находится еще четыре такие подводные лодки.

Атомный подводный крейсер "Архангельск" является носителем всех типов морского ракетного оружия, способного эффективно поражать как морские, так и береговые цели.

Архангельск Северный флот
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