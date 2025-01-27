МВД предупредило о мошеннических сервисах проверки оснований для отказа во въезде в РФ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Проверить основания для неразрешения въезда в РФ иностранцы могут только в полиции, а не на сторонних ресурсах, предупреждают в МВД.

"Обнаружены ресурсы, якобы предоставляющие сведения о наличии оснований для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства. При этом пользователю предлагают пройти авторизацию через Telegram", - сообщили в главном управлении по вопросам миграции МВД РФ в понедельник.

В управлении отметили, что для получения юридически значимой официальной информации гражданам необходимо обращаться в территориальное подразделение МВД России. При этом справочные данные можно получить на официальном сайте МВД. В полиции рекомендовали гражданам быть внимательными при передаче своих данных через электронные сервисы.