Житель Донецка осужден на 20 лет за подрыв локомотивов в Мелитополе

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Донецка Максима Тимофеева виновным по делу о подрывах локомотивов в депо Мелитополя, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Суд назначил Тимофееву 20 лет колонии строгого режима, с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а также 600 тыс. рублей штрафа", - сказал собеседник агентства.

По материалам дела, житель Донецка в ходе личного общения с участником террористического сообщества согласился подрывать локомотивы на территории Мелитопольского депо. Злоумышленники забирали из тайника самодельные взрывные устройства и совершали подрывы в депо 5 и 21 апреля, а также 12 июня 2023 года, в результате чего были повреждены три локомотива и пассажирский вагон.

22 августа 2023 года Тимофеева задержали.

Он осужден по ч.2 ст.205.4 (участие в террористической организации), пп. "а, в" ч.2 ст.205 (теракт) и ч.4 ст.222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).