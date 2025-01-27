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Правительство расширило перечень спецпродуктов для детей с редкими заболеваниями

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Правительство расширило перечень специализированных продуктов, которые получают дети с редкими врожденными заболеваниями, заявил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

"Большое внимание уделяем поддержке детей с редкими врожденными заболеваниями, которым требуется особое питание. Они получают его по назначению врача", - сказал премьер-министр.

"Правительство регулярно пополняет перечень специализированных продуктов новыми. Ранее было принято решение делать это дважды в год, чтобы оперативнее актуализировать их список и назначать детям. Сегодня расширим его до 116 наименований. Это питание ребятам крайне необходимо, оно им помогает расти и развиваться", - подчеркнул он.

"Попросил бы коллег в регионах следить за его наличием (питания). Чтобы оно было всегда доступно в нужном количестве", - заявил глава правительства.

Михаил Мишустин Правительство
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