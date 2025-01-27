Умер первый гендиректор Агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Скончался первый генеральный директор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Турбанов, говорится в телеграм-канале АСВ.

Турбанов возглавлял АСВ в период его становления - с 2004 по 2012 год.

В 1993-1995 годах был депутатом Государственной думы. В 1996 году он перешел на работу в Банк России, отвечал за банковский надзор, а с 1999 года возглавил Агентство по реструктуризации кредитных организаций - предшественника АСВ. Турбанов был одним из инициаторов и авторов закона об обязательном страховании вкладов.

Руководство и коллектив АСВ выражают соболезнования семье и близким Турбанова.