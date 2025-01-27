Путин примет участие в мероприятиях, посвященных годовщине освобождения Ленинграда от блокады

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в понедельник работает в Санкт-Петербурге, где примет участие в ряде мемориальных мероприятий, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент сегодня работает в Санкт-Петербурге. Сегодня день, посвященный годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, день памяти Холокоста. Президент проведет сегодня мемориальные мероприятия, посвященные этой знаменательное дате" - сказал Песков журналистам.

"Он также пообщается с ветеранами и вручит им юбилейные медали 80 лет победы в Великой Отечественной войне", - отметил он.

Кроме того, президент проведет рабочую встречу с губернатором Петербурга Александром Бегловым.