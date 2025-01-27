Главы МИД России и ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел России и ОАЭ Сергей Лавров и Абдалла Бен Заид Аль Нахайян обсудили по телефону события в зоне палестино-израильского конфликта и ситуацию в Сирии и Ливане, сообщил российский МИД.

"Министры провели обмен мнениями по ключевым аспектам глобальной и региональной повестки дня с акцентом на последние события в зоне палестино-израильского конфликта, ситуации вокруг Ливана", - говорится в сообщении.

Они также обсудили "положение дел в Сирии, где требуется мобилизация широких внешних усилий под эгидой ООН для содействия в организации инклюзивного общенационального диалога с участием всех политических и этноконфессиональных сирийских сил".

"Главы внешнеполитических ведомств подтвердили взаимную заинтересованность Москвы и Абу-Даби в дальнейшем поступательном развитии многопланового российско-эмиратского стратегического партнерства с опорой на договоренности, достигнутые на высшем уровне", - сообщает МИД.

Подчеркнут "обоюдный настрой на поддержание плотной внешнеполитической координации, в том числе на площадках международных организаций".