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Суд запретил экс-предправления московского банка "Легион" Сокеркину выезжать из РФ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 23 января удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий московского банка "Легион") о запрете выезда из России бывшему председателю правления банка Игорю Сокеркину.

В определении суда, размещенном на сайте, говорится, что в поступившем 21 января заявлении АСВ просило установить экс-банкиру запрет на выезд из РФ "до полного исполнения судебных актов о привлечении контролировавших АКБ "Легион" лиц к субсидиарной ответственности... в отношении Сокеркина Игоря Владимировича".

Потенциальный размер ответственности Сокеркина может превысить 8,8 млрд руб. Согласно сведениям о ходе конкурсного производства, по состоянию на 1 ноября 2024 года размер неудовлетворенных требований кредиторов составляет более 9 млрд руб.

В документе отмечается, что судами установлен недобросовестный и неразумный характер поведения Сокеркина, повлекший причинение существенного вреда правам и законным интересам банка и его кредиторов.

В пресс-релизе АСВ поясняется, что "обеспечительные меры приняты в рамках спора о привлечении его к субсидиарной ответственности, потенциальный размер которой превышает 9 млрд рублей".

АСВ подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности пяти бывших руководителей московского банка "Легион" на сумму 8,8 млрд рублей в июле 2020 года.

Арбитражный суд Москвы 14 февраля 2022 года по заявлению АСВ привлек Сокеркина к субсидиарной ответственности и приостановил производство по заявлению АСВ в части определения размера субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами.

Основанием для привлечения Сокеркина к ответственности "стала выдача кредитов не осуществляющим реальной финансово-хозяйственной деятельности организациям, а также физическим лицам, не имеющим возможности исполнить взятые на себя обязательства перед банком, и пр."

Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками банка операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена в Генеральную прокуратуру РФ, МВД и Следственный комитет для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений, сообщалось в документе регулятора.

ЦБ РФ отозвал у "Легиона" лицензию на осуществление банковских операций с 7 июля 2017 года. Арбитражный суд Москвы 8 сентября 2017 года признал банк банкротом, конкурсным управляющим утверждено АСВ.

Банк "Легион" по итогам первого квартала 2017 года занял 145-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

АСВ банк "Легион" Игорь Сокеркин
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