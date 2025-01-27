Послу Молдавии в Москве выражен протест в связи с заявлениями молдавских политиков

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий был вызван в российский МИД, сообщили на Смоленской площади.

"Главе молдавской дипмиссии был выражен решительный протест в связи с недавним заявлением одной из молдавских политических партий, содержавшим безосновательные обвинения в адрес посла России в Кишиневе, призывы к его высылке и ограничению деятельности российского посольства", - говорится в сообщении.

"К молдавской стороне было обращено настоятельное требование публичного опровержения официальными лицами Республики Молдова этих голословных утверждений и указано на необходимость соблюдения обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года относительно предупреждения каких-либо посягательств на личность, свободу и достоинство аккредитованных дипломатических агентов", - сообщил МИД.

"Послу Республики Молдова также был заявлен протест в связи с фактом публикации молдавской стороной конфиденциальной ноты посольства России в Кишиневе, направленной в ответ на ноту МИД Молдавии по вопросам поставок газа", - сообщило ведомство.

С российской стороны было отмечено, что в Москве рассматривают "этот вопиющий случай как очередной недружественный шаг, подрывающий доверие к молдавской дипломатии и ставящий под вопрос надежность взаимодействия с Кишиневом по дипломатическим каналам", говорится в сообщении.