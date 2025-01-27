Обвиняемого в шантаже бизнесмена из Камбоджи задержали в Петербурге

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Подданный Камбоджи, который находится в розыске Интерпола за шантаж, задержали на Московском вокзале в Петербурге, сообщила в понедельник руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

"Хенг Сити, гражданин Королевства Камбоджа, регистрации в РФ не имеющий, проживающий в Петербурге в гостинице, имеющий высшее образование, бизнесмен, (...) был задержан территории Московского вокзала на основании международного уведомления Интерпола", - написала Лебедева в телеграм-канале.

По ее данным, на родине мужчину ищут по делу о шантаже.

Согласно документам, представленным инициатором розыска, в ноябре 2024 года Хенг Сити, находясь на территории Камбоджи, шантажировал женщину и требовал перевести ему в течение 30 минут $2 млн. В случае отказа он обещал опубликовать в соцсети ее фото с клеветнической подписью, что и сделал после отказа женщины.

Как уточнила Лебедева, по российскому законодательству действия фигуранта могут быть квалифицированы как вымогательство (часть 3 статьи 163 УК РФ) и клевета в интернете (часть 2 статьи 128.1 УК РФ). Сроки давности привлечения к уголовной ответственности по законодательству обеих стран не истекли.

В суде прокурор просил заключить задержанного под стражу. Обвиняемый и защитники возражали. Коммерсант, в частности, заявил, что уголовное преследование в отношении него незаконно.

"Суд избрал бизнесмену стражу на 40 суток для решения вопроса об экстрадиции", - сообщила Лебедева.

Суд указал, что Сити инкриминируется тяжкое преступление, представленные суду материалы указывают на достаточность данных об имевших место событиях преступлений и причастности к ним фигуранта, а также о соблюдении правоохранительными органами порядка задержания его в России. Иностранец за гражданством РФ не обращался, статус беженца и политическое убежище не просил; по вопросам расы и вероисповедания, политическим мотивам не преследуется; сведениями, составляющими гостайну, не располагает.

Суд также получил запрос о выдаче Сити в Камбоджу для привлечения к уголовной ответственности и ордер на арест. Оснований для отказа в выдаче, предусмотренных соответствующим договором между РФ и Камбоджей, пока не усматривается, написала Лебедева.

По данным СМИ, Хенг Сити перед отъездом в Россию угодил в скандал, обвинив в коррупции ряд высокопоставленных чиновников своей страны.