РФ провела на Балтике учение с условными ракетными пусками комплексов "Бастион"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Передвижные береговые ракетные комплексы (БРК) "Бастион" выполнили условные пуски ракет по морским целям в рамках учения в Калининградской области, сообщила пресс-служба Балтийского флота в понедельник.

"В ходе учебных мероприятий расчеты ракетных комплексов выполнили электронные пуски ракет. В качестве кораблей условного противника выступили суда Балтийской военно-морской базы флота, в настоящее время выполняющие задачи в море", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в учении были задействованы дивизионы БРК "Бастион", мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки.

"Расчеты боевой техники отработали выдвижение из пункта постоянной дислокации в назначенный район на побережье Балтийского моря, развертывание и подготовку оружия к применению в соответствие с действующими временными нормативами", - сказали в пресс-службе.

Там сообщили, что учение плановое.

По официальной информации, БРК "Бастион" ("НПО машиностроения", корпорация "Тактическое ракетное вооружение") разработан в двух вариантах - подвижном "Бастион-П" и стационарном "Бастион-С".

Российские военные также сообщали о применении "Бастионов" для ударов по сухопутным целям в Сирии и в ходе специальной военной операции на Украине.