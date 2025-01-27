Дума в приоритетном порядке рассмотрит проект о двух пенсиях для ополченцев Донбасса

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Законопроект о государственном пенсионном обеспечении граждан РФ, принимавших участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР, Госдума рассмотрит в приоритетном порядке, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"После вступления закона в силу граждане, которые еще с 2014 года воевали в составе воинских формирований и органов Донецкой и Луганской народных республик и были ранены в ходе боевых действий, получат право на две пенсии одновременно: по инвалидности и страховую по старости либо по инвалидности и пенсию за выслугу лет. В настоящее время они могут претендовать лишь на страховую или социальную пенсию по инвалидности", - приводит пресс-служба слова Володина в понедельник.

По его словам, инициатива будет рассмотрена в приоритетном порядке с тем, чтобы эти нормы заработали как можно скорее.

"Предлагаемые изменения станут дополнительной мерой социальной поддержки добровольцев и ополченцев Донбасса", - отметил Володин.