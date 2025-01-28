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Штормовая готовность повышена на Тихоокеанском флоте из-за циклона

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В связи с прохождением циклона на Тихоокеанском флоте от Камчатки до Приморья повышена штормовая готовность, сообщила пресс-служба флота.

"В связи с приближающимся циклоном в местах дислокации сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморском и Камчатское крае и на маршрутах перехода кораблей объявлен режим повышенной штормовой готовности. По данным региональных гидрометеорологических служб, ожидается понижение температуры воздуха и усиление ветра с порывами до 50 м/с", - говорится в сообщении.

С ухудшением погоды в пунктах базирования сил флота от Камчатки до Приморья усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей, имущество закреплено по-штормовому. Проверены и готовы к действию средства борьбы за живучесть; аварийные отряды и суда обеспечения приведены в повышенную готовность. На отдаленных военных объектах проверены резервные источники питания и жизнеобеспечения.

Дежурные службы флота и экипажи кораблей ведут круглосуточный мониторинг и следят за развитием гидрометеорологической обстановки.

Пришедший циклон не повлиял на боеготовность и выполнение поставленных задач кораблями и судами ТОФ, так как неблагоприятные гидрометеорологические условия были заблаговременно спрогнозированы, и с учетом них действия сил в море были скорректированы.

ТОФ Камчатка Приморье
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