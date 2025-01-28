"Калашников" сообщил о росте экспорта стрелкового оружия

Вырос спрос на стрелковое оружие под боеприпасы иностранного производства

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Концерн "Калашников" сформировал экспортный портфель заказов на поставку стрелкового оружия в 2025 году, в прошлом году была рекордная выручка на этом направлении, сообщили в пресс-службе концерна во вторник.

"Калашников" получил рекордную выручку по экспортным контрактам 2024 года на поставку боевого (БСО) и гражданского (ГСО) стрелкового оружия, превысив показатели последних десяти лет", - говорится в сообщении.

"Увеличение объемов продаж ГСО и БСО в 2024 году достигнуто за счет освоения новых экспортных рынков и возросшего спроса на стрелковое оружие под боеприпасы иностранного производства. Портфель заказов на 2025 год уже сформирован", - сообщили в пресс-службе концерна.