МВД заявило о политических мотивах и массовости отказов в экстрадиции по запросам РФ

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В МВД России заявили о росте числа политически мотивированных отказов в экстрадиции преступников со стороны иностранных партнеров.

"Если ранее отказы зарубежных партнеров по запросам российской стороны были единичными и объективными, то теперь они политически мотивированы и приобрели массовый характер", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк по итогам встречи главы ведомства Владимира Колокольцева с министром юстиции и внутренних дел Монголии Оюунсайханы Алтангэрэлом.

Представитель российской полиции отметила, что совместная работа России и Монголии в рамках Интерпола "не подвержена таким негативным моментам".

В качестве примера Волк упомянула экстрадицию из Монголии 41-летней жительницы Читы, обвиняемой "в не менее чем 100 фактах мошенничества при получении социальных выплат".

В ходе диалога двух министров стороны отметили приоритет подготовки полицейских кадров. "Российская сторона готова к наращиванию сотрудничества в данной сфере", - подчеркнула Волк.

Кроме того, по словам представителя МВД, Колокольцев предложил монгольским партнерам в дальнейшем присоединиться в качестве наблюдателей к антинаркотической операции "Канал" и принять участие в пятой Международной конференции по проблеме распространения идеологии экстремизма, которая состоится в Москве в 2025 году.