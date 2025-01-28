В РФ на учении отразили авиаудар условного противника по пунктам базирования Балтфлота

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Более 10 кораблей и катеров Балтийского флота РФ в ходе учений отразили авиационный удар условного противника, сообщили в пресс-службе флота во вторник.

"Учебные задачи по отражению авиационного удара отрабатывали экипажи малых ракетных кораблей и катеров, а также малых противолодочных кораблей и тральщиков - всего более 10 надводных кораблей Балтийской военно-морской базы", - говорится в сообщении.

По словам военных, налет авиации условного противника имитировали истребители Су-27.

"В ходе планового учения средства ПВО кораблей Балтийского флота были приведены в готовность к применению, операторы боевых постов обнаружили и классифицировали воздушные цели, а расчеты средств ПВО условно уничтожили их при подлете на рубеж открытия огня", - сообщил флот.

В пресс-службе заявили, что в ходе учений была отработана организация управления силами и средствами ПВО при отражении ударов условного противника по пунктам базирования Балтфлота.