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Патрушев сообщил о доработке проекта стратегии развития ВМФ России

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Проект стратегии развития Военно-морского флота России дорабатывается, он должен будет, в частности, решить вопрос о регулировании ценообразования в кораблестроении, сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Решение конкретных проблем, с которыми сталкиваются сегодня флот и судостроительная отрасль, будет отражено в дорабатываемом в настоящее время проекте Стратегии развития ВМФ России", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

По его словам, в документе будут предусмотрены меры, направленные на строительство новых кораблей, обеспечение серийности их изготовления, разработку и организацию производства конкурентоспособной отечественной военно-морской продукции на российской научно-промышленной базе.

"Считаем необходимым, чтобы предприятия избавились даже от малейшей зависимости от поставок иностранного комплектующего оборудования. Среди прочего должны будут решены задачи регулирования ценообразования в кораблестроении", - сообщил Патрушев.

Он заявил, что ведется актуализация всей системы документов стратегического планирования в сфере морской деятельности.

"Кроме стратегии по развитию ВМФ это относится и к стратегии развития корабельного состава органов Федеральной службы безопасности. А также к основам государственной политики России в области военно-морской деятельности и стратегии развития судостроительной промышленности", - сказал Патрушев.

Он сообщил, что в рамках Морской коллегии создана рабочая группа по подготовке проекта федерального закона о государственном регулировании судостроительной промышленности.

"Неправильно, что, в отличие от многих других стратегически важных отраслей, судостроение не имеет собственного базового федерального закона. По нашему мнению, закон будет способствовать обеспечению государственной поддержки динамичного развития этой высокотехнологической отрасли", - заявил Патрушев.

По его информации, в 2024 году в состав ВМФ России вошли более 30 кораблей различных классов.

Николай Патрушев ВМФ России
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