Патрушев заявил о необходимости долгосрочной модели использования Севморпути

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Россия сформирует план строительства судов ледового класса на ближайшую и долгосрочную перспективу для развития Северного морского пути, сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"С учетом бурно развивающегося Азиатско-Тихоокеанского региона разворот внешней торговли России на Восток является очевидным, а увеличение объемов перевозок грузов между Россией и АТР невозможно без логистических маршрутов, использующих северные пути", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

По его словам, для бесперебойного функционирования Севморпути поставлены задачи по развитию портовой инфраструктуры, обеспечению безопасности судоходства, активному использованию внутренних водных путей для доставки грузов из регионов России и соседних стран к северным портам.

"Важно создать эффективную долгосрочную финансово-экономическую модель использования Северного морского пути. В настоящее время формируется план строительства судов ледового класса на ближайшую и долгосрочную перспективу", - сказал помощник президента РФ.

"Важно проработать дополнительные экономические механизмы пополнения и обновления работающего в условиях Арктики российского флота именно силами отечественной судостроительной промышленности. Речь идет о торговом, рыбопромысловом, научно-исследовательском флоте. Также важно уделить внимание разработке подледных газовозов", - сообщил Патрушев.