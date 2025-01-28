Путин прибыл на "АвтоВАЗ"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник прибыл на завод "АвтоВАЗа" в Тольятти, где ознакомится с производственной деятельностью предприятия.

Последний раз Путин посещал Тольятти больше 10 лет назад. В апреле 2012 года он принял участие в запуске производства новой модели Lada Largus и провел совещание по теме развития российского автопрома в условиях вступления России в ВТО.

В этот же день президент посетит Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем "Самара", где проведет совещание по вопросу развития беспилотной авиации.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил ранее, что совещание будет "достаточно большое и содержательное", но открытым будет только вступительное слово главы государства.

"Далее в закрытом режиме будет выступать (вице-премьер Виталий) Савельев о ключевых направлениях развития беспилотных авиационных систем гражданского назначения. (Спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития) Дмитрий Николаевич Песков будет рассказывать о формировании новых подходов и развитии беспилотных систем гражданского назначения", - сказал пресс-секретарь главы государства.

По его словам, также выступит министр науки и высшего образования Валерий Фальков, который расскажет о формировании новых подходов в образовании в сфере беспилотных авиационных систем.