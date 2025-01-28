Путин готов выделить людей для переговоров с Киевом, но отметил нелегитимность Зеленского

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Вести переговоры с Владимиром Зеленским в рамках украинского урегулирования можно, но он не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Да, вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он (Зеленский - ИФ) не имеет права ничего подписывать. Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести, пожалуйста", - сказал глава государства в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Так Путин ответил на вопрос, можно ли вести переговоры с Зеленским.

По его словам, вопрос - в окончательном подписании документов.

"Это очень серьезный вопрос, который должен гарантировать безопасность и Украины, кстати говоря, и России на серьезную длительную историческую перспективу. И здесь не может быть ни одного промаха, ни одной шероховатости: все должно быть отточено, но в соответствии с конституцией президент Украины даже в условиях военного положения не имеет право на продление своих полномочий", - сказал российский лидер.

На продление полномочий, продолжил он, имеет право только представительный орган власти, только Рада.

"А у президента - только пять лет срок, всё: больше ничего, дальше полномочия передаются председателю Рады. Ну если есть желание вести переговоры, и найти компромиссное решение, пусть ведут там кто угодно эти переговоры", - подчеркнул Путин.

Российская сторона, отметил он, будет добиваться тех условий, которые ее устраивают.

"Но вот с точки зрения подписания документов, здесь, конечно, все должно быть так, чтобы юристы нам подтвердили легитимность тех людей, которые будут уполномочены украинским государством подписывать эти соглашения", - акцентировал Путин.

При этом президент РФ добавил, что если переговоры начнутся сейчас, то они будут нелегитимны.

"Есть проблема. Почему? Потому что, когда нынешний глава режима (...) подписывал этот указ (о запрете переговоров с РФ - ИФ), он был легитимным президентом относительно. Теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный. Вот фишка-то в чем, засада в чем, ловушка", - пояснил Путин.

В соответствии с украинской Конституцией это может сделать председатель Рады, продолжил глава российского государства.

"Если есть желание, можно закрыть любой вопрос юридического характера. Пока мы такого желания просто не видим", - сказал Путин.