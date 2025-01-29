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Строительство 120 гражданских судов ведется на верфях ОСК

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - На верфях "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) в рамках гражданского судостроения идет строительство 120 судов, сообщил генеральный директор корпорации Андрей Пучков на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Что касается гражданских заказов, на наших верфях строится порядка 120 разных типов судов. При поддержке правительства РФ мы перезапустили выполнение ряда заказов, по которым на предыдущих этапах были непростые нюансы и некоторые отставания. Сейчас, считаю, мы вошли в серьезный ритм", - сказал глава ОСК.

По его словам, при поддержке Минсельхоза и Минпромторга корпорации удалось нарастить темп строительства судов рыбопромыслового флота.

"В рамках работы по насыщению России морским торговым флотом мы сейчас сфокусировали свое внимание на развитии судостроительных мощностей в первую очередь в двух регионах - в Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке", - отметил Пучков.

ОСК создана в соответствии с указом президента в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности. С августа 2023 года находится в доверительном управлении банка ВТБ.

ОСК
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