Матвиенко раскритиковала результаты модернизации центров занятости

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала результаты модернизации центров занятости населения в стране.

"Расходы федерального бюджета на модернизацию центров занятости населения - почти пять миллиардов. Но проведённые мероприятия по комплексной модернизация не оказали существенного влияния на эффективность и на увеличение числа трудоустроенных граждан и эффективность предоставления услуг работодателям", - сказала она на "правительственном часе" с министром труда и соцзащиты Антоном Котяковым.

Спикера насторожили данные кадрового анализа модернизированных центров занятости, который показал, что в результате численность административно-управленческого персонала выросла на 15%, а численность основного персонала уменьшилась на 14,5%.

"На одного сотрудника центра занятости населения оказываются услуги менее чем одному человеку в рабочий день. Это что за центры, кого они занимают? Себя?" - отметила Матвиенко.

"У нас есть целая Федеральная служба по труду и занятости, которую Михаил Юрьевич Иванков возглавляет. Ну может, хватит развлекаться? Может, начнем реально работать и реальные шаги предпринимать?" - сказала она.

Кроме того, спикер высказала недовольство тем, что на сегодняшний день в сфере подготовки специалистов сохраняются профессии, которые уже фактические не нужны.

"С учетом прогноза экономического развития России до 2036 года, они не будут востребованы. Это выйдут специалисты, разочарованные жизнью", - сказала Матвиенко.

Она предложила сокращать прием на эти профессии и расширить количество студентов в ПТУ и техникумах по востребованным направлениям.

Матвиенко призвала Минтруд действовать совместно с Минпросвещения и Минобрнауки.