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Увеличение штрафов за нарушения ПДД одобряют около 60% россиян

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Более половины россиян (57%) поддерживают увеличение в январе текущего года штрафов за наиболее распространенные нарушения правил дорожного движения (ПДД), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в среду на сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что среди сограждан, которые водят личный автомобиль, ужесточение штрафов одобряют 47% респондентов, среди тех, кто не водит авто, эта доля составила 65%.

Согласно опросу, женщины чаще мужчин одобряют увеличение штрафов за нарушение ПДД - 63% и 50% респондентов соответственно.

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В свою очередь, противоположное отношение к принятым мерам демонстрируют более четверти россиян (27%), среди сидящих за рулем личного автомобиля эта доля составила 41%, среди тех, кто в настоящее время не водит машину - 15%, отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, каждый седьмой (14%) отреагировал на принятые меры безразлично, оставшиеся 2% респондентов затруднились определиться со своей позицией по данному вопросу.

На вопрос о том, как увеличение штрафов за самые распространенные нарушения ПДД повлияет на безопасность на дорогах, каждый второй (50%) ответил, что ожидает снижения количества нарушений и ДТП, среди тех, кто водит личный автомобиль, 42% выразили уверенность, что ездить будет безопаснее, среди тех, кто не сидит за рулем авто, эта доля составляет 56%, показывают данные исследования.

Согласно опросу, повышения количества нарушений из-за принятых мер ожидают 2% респондентов, не ждут никаких изменений 44% сограждан, оставшиеся 4% опрошенных не знают, чего ждать.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 17 января 2025 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ
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