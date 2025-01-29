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РФ оценила потери ВСУ на курском направлении за сутки более чем в 420 человек

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Потери украинских войск на курском направлении за минувшие сутки составили более 420 военнослужащих, всего за время боевых действий противник потерял там до 55 900 человек, сообщило министерство обороны РФ в среду.

"За сутки потери ВСУ составили более 420 военнослужащих, уничтожены три танка, семь боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также семь пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - сказано в сообщении.

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 55 900 военнослужащих, говорится в сводке.

По данным Минобороны, с начала боёв на курском направлении противник потерял 325 танков, 239 БМП, 184 БТРа, 1 649 боевых бронированных машин, 1 693 автомобиля, 392 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки РСЗО, 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 103 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 января 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ
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