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Подведомственный Росавиации институт гражданской авиации возглавил Дмитрий Бобылев

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Гендиректором ФГУП "Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации" (ГосНИИ ГА, подведомственен Росавиации) назначен Дмитрий Бобылев.

В новой должности он находится с 20 января в соответствии с приказом главы Росавиации Дмитрия Ядрова, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее ГосНИИ ГА возглавлял Игорь Чалик - в прошлом замминистра транспорта и летный директор "Аэрофлота".

До августа 2024 года Бобылев руководил другой подконтрольной Росавиациии структурой - ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (ГК по ОрВД). На этом посту его сменил Андрей Булин, ранее возглавлявший управление государственной службы и кадров Росавиации.

Росавиация Дмитрий Бобылев
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