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Детская смертность при ДТП в РФ снизилась более чем на 8% в 2024 году

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Число смертей среди детей в результате дорожно-транспортных происшествий за прошлый год снизилось более чем на 8% по сравнению с 2023 годом, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Нормативно утверждена сегодня маршрутизация пациентов в результате ДТП и выпущены дополнительные методические рекомендации Минздрава. Хочу поблагодарить за совместную работу по снижению смертности детей более чем на 8% за прошлый год", - сказал Мурашко совещании об итогах межведомственного взаимодействия в сфере повышения безопасности дорожного движения в 2024 году.

По словам министра, в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в ближайшие годы будет создано около 100 современных приёмных отделений для оказания экстренной медицинской помощи. Они могут быть незаменимы при массовом поступлении пациентов. В рамках национального проекта "Семья" будут укомплектовываться приёмные отделения детских больниц.

"Показатели реагирования скорой медицинской помощи улучшились, в том числе подключается санитарная авиация, как федеральная, так и региональная. Всего за последние семь лет благодаря санитарной авиации спасены 112 тысяч жизней и 20,5 тысячи из них - дети. В том числе пострадавшие в ДТП", - сказал Мурашко.

Помимо этого, глава Минздрава сообщил, что количество смертей при ДТП в новогодние праздники снизилось. Этого удалось достичь в том числе благодаря слаженной работе медицинских служб и ГИБДД, а также усилению этой работы в период новогодних и рождественских праздников.

Михаил Мурашко Минздрав
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