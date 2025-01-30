Художник-постановщик "Ёжика в тумане" подала иск к Банку России на 5 млн рублей

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы зарегистрировал иск художника-постановщика мультфильма "Ёжик в тумане" Франчески Ярбусовой к Центральному Банку России о защите нарушенных авторских прав.

"Истец Ярбусова считает, что ответчик нарушил ее авторские права, используя результаты ее интеллектуальной деятельности без разрешения и без указания ее авторства", - сообщили в суде.

Претензии истицы касаются выпущенных ЦБ в прошлом году трех видов монет "Ёжик в тумане" из серии "Российская (советская) мультипликация".

Как пояснили "Интерфаксу" в суде, Ярбусова просит обязать Центробанк изъять данные монеты из обращения, а также взыскать в ее пользу компенсацию за нарушение исключительного права в размере 5 млн рублей. Также истец просит присудить ей по 100 тысяч рублей компенсаций "за использование результата интеллектуальной деятельности с измененной без разрешения автора информацией об авторском праве" и морального вреда.

В свою очередь "Союзмультфильм" заявил, что студия является обладателем исключительной лицензии на "Ежика в тумане".

"Союзмультфильм" является обладателем исключительной лицензии на фильм "Ежик в тумане", созданный на киностудии "Союзмультфильм" в 1975 году. Согласно условиям лицензионного договора, студия вправе использовать персонажа фильма для изготовления товаров без ограничений с правом сублицензирования", - сообщили агентству в пресс-службе студии.

При этом, там отметили, что "выплаты авторского вознаграждения осуществляются Госфильмофондом России".