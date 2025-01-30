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Патриарх Кирилл призвал распространить декретный отпуск на 1-й триместр беременности

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с инициативой давать декретный отпуск женщинам в первые три месяца беременности.

Выступая на пленарном заседании ХIII Рождественских парламентских встреч в Госдуме, патриарх Кирилл заявил, что год назад Священный Синод принял документ, в котором говорится, что "жизнь человека начинается с момента зачатия", и уже с этого момента является неприкосновенной.

"Важным шагом, который подтвердил бы ценность каждой человеческой жизни с момента зачатия, было бы распространение декретного отпуска на самый сложный первый триместр беременности. Я уже выступал с таким предложением и считаю его актуальным в условиях критического коэффициента рождаемости", - считает патриарх Кирилл.

Патриарх Кирилл Госдума РПЦ
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