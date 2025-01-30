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Минобороны РФ оценило общие потери ВСУ на курском направлении в более чем 56 тыс. человек

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Общие потери украинской армии на курском направлении превысили 56,1 тыс. человек, за прошедшие сутки ВСУ потеряли там 240 военнослужащих, заявили в Минобороны РФ в четверг.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 56 140 военнослужащих", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, за сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, также уничтожены две боевые машины пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, девять минометов, две станции радиоэлектронной борьбы, а также три пункта управления БПЛА и два склада боеприпасов.

За все время боев на курском направлении армия Украины потеряла там 325 танков, 241 боевую машину пехоты, 185 бронетранспортеров, 1 653 боевые бронированные машины, 1 707 автомобилей, 396 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 105 станций РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

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