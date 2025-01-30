В Минсельхозе ждут подорожания хлеба примерно на уровне инфляции

Влияние цен на зерно на себестоимость хлеба уже отыграно

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Влияние цен на зерно на себестоимость производства хлеба в России уже отыграно, динамика цен на хлеб теперь будет зависеть от уровня инфляции, сказал журналистам замминистра сельского хозяйства Максим Титов.

"Себестоимость хлеба растет постоянно, <...> но зерно в той цене хлеба, что мы видим на полке, не является ключевой составляющей, - заявил он. - "Зерновая группа в целом подрастает по стоимости, треть, наверное, так или иначе на себестоимости тоже сказывается".

Как считает Титов, "тот рост цен на зерновую группу, который есть на сегодняшний день, в принципе в цене (хлеба - ИФ) уже отыгран". "Поэтому дальше мы ориентируемся на то, что рост цен на хлеб будет плюс-минус соответствовать общей динамике инфляции", - сказал он.

По данным Росстата, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки с начала года (по 27 января) подорожал на 1,4%, на минувшей неделе - на 0,3%, из пшеничной - соответственно на 1% и 0,3%.