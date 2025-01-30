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Татарстан надеется на помощь из федерального бюджета для ремонта ВПП аэропорта "Бегишево"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Миндортранс Татарстана планирует в 2026 году провести ремонт взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Бегишево" (принадлежит "КАМАЗу") и рассчитывает на софинансирование работ из федеральных средств, сообщил на пресс-конференции глава министерства Фарит Ханифов.

"Взлетно-посадочную полосу мы бы хотели в 2026 году отремонтировать, в программу включить федеральную: за нами - проект, за федералами - деньги на ремонт взлетки "Бегишево"", - сказал министр.

Начальник Куйбышевской железной дороги (КбшЖД, филиал ОАО "РЖД") Вячеслав Дмитриев сообщил на брифинге, что обсудил с руководством Татарстана планы по строительству железнодорожной ветки к "Бегишево". Этот проект может быть реализован при появлении частных инвесторов, уточнил он.

Ранее сообщалось, что аэропорт "Бегишево" в 2024 году увеличил пассажиропоток на 6%, до 693,1 тысячи человек. По данным Миндортранса Татарстана, в 2025 году "Бегишево" планирует обслужить 757,7 тысячи пассажиров, на 9,3% больше прошлогоднего показателя.

Аэропорт "Бегишево" им. Н.В.Лемаева расположен в 29,5 км от Нижнекамска и 25 км от Набережных Челнов. Он открыт для международных полетов в 1998 году. Возможностями аэропорта пользуются жители городов Набережные Челны, Нижнекамск, Заинск, Елабуга, Менделеевск, Агрыз, Мензелинск, а также Удмуртии, Башкирии и сотрудники крупных предприятий Камского производственного кластера.

КАМАЗ Набережные Челны Нижнекамск РЖД Татарстан Фарит Ханифов Миндортранс
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