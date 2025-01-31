Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу не демонстрирует ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных факторов, в том числе сохраняющихся геополитических рисков; поддержку рынку оказывают растущие цены на нефть и в целом благоприятная конъюнктура мировых фондовых площадок. Индекс IMOEX2 (все сессии) за минуту торгов вырос менее чем на 0,1% к уровню закрытия основной сессии накануне.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2968,71 пункта (+0,04%); цены "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 1,2%.

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+1,2%), "РусГидро" (+0,7%), "ММК" (+0,6%), "Газпрома" (+0,4%), "НЛМК" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Полюса" (-0,3%), Сбербанка (-0,2%, "префы" потеряли в цене 0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), "Русала" (-0,1%).

Американские фондовые индексы закрылись умеренным ростом по итогам торгов в четверг. Участники рынка оценивали корпоративную отчетность и макроэкономические статданные. Экономика США в четвертом квартале 2024 года, согласно предварительным данным, увеличилась на 2,3% в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,6%, сообщает Trading Economics. Темпы экономического роста замедлились по сравнению с 3,1% в третьем квартале прошлого года.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 16 тыс. - до 207 тыс., по данным министерства труда. Эксперты ожидали снижения до 220 тыс.

Страны БРИКС в случае создания своей валюты и отказа от использования во взаиморасчетах американского доллара ждут 100-процентные тарифы на ввоз товаров в Соединенные Штаты, заявил президент США Дональд Трамп. "Мы потребуем от этих, вероятно, враждебных стран обязательств не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся со 100-процентными пошлинами и должны будут попрощаться с продажами в прекрасную экономику США", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, "нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле". Любая страна, которая попытается это сделать, "должна поприветствовать пошлины и попрощаться с Америкой". При этом американский президент предупредил, что не следует рассчитывать, что Вашингтон "будет просто стоять и наблюдать" за процессом.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона 31 января также преобладают в основном позитивные настроения.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены ускорили рост после плавного повышения накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 07:01 МСК составила $77,48 за баррель (+0,79%), мартовская цена WTI - $73,43 за баррель (+0,96%).