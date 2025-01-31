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Военные РФ сообщили о поражении объектов энергетики, обеспечивающих ВПК Украины

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России за неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками, поражены объекты энергетики, обеспечивающие ВПК Украины, сообщает министерство обороны РФ.

"С 25 по 31 января Вооружёнными силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены критически важные объекты энергетики, обеспечивающие работу украинского ВПК", - говорится в сообщении, распространённом в пятницу.

"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 31 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, 592 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, из них 290 вне зоны спецоперации", - отмечает Минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41 987 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 975 танков и других боевых бронированных машин, 1511 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 087 орудий полевой артиллерии и минометов, 31060 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказали военные.


Хроника 24 февраля 2022 года – 31 января 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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