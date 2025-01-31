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МИД указал на попытки США обесценить потенциалы стратегического сдерживания России и Китая

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Последние военно-политические решения администрации США, в том числе об интенсификации проекта противоракетной обороны, не способствуют снижению напряженности и созданию основы для новых договоренностей в сфере стратегической стабильности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"О взаимосвязи элементов стратегического уравнения не лишне напомнить на фоне недавних решений администрации президента Трампа, указывающих на намерение Вашингтона активно развивать и наращивать глубоко дестабилизирующие военные программы", - сказала Захарова в пятницу на брифинге.

Она обратила внимание на указ президента США о резкой интенсификации национального противоракетного проекта "и его расширении до масштабов, сопоставимых со "звездными войнами" Рейгана в рамках Стратегической оборонной инициативы".

"Программа открыто ориентирована, прежде всего, на обесценивание российского и китайского потенциалов стратегического сдерживания. Более того, прямо предусматривается существенное укрепление американского ядерного потенциала, средств для ведения боевых операций в космосе, в том числе, разработка и развертывание систем перехвата космического базирования", - добавила официальный представитель МИД РФ.

"Мы рассматриваем это как очередное подтверждение нацеленности США на превращение космоса в арену вооруженного противостояния, размещение там оружия, тем самым полностью дискредитируется продвигаемая Вашингтоном и его союзниками инициатива по разработке неких норм, правил и принципов ответственного поведения в космосе, а также запрету испытаний противоспутниковых ракет прямого восхождения и разрушительного действия", - заявила Захарова.

По ее словам, эти шаги подтверждают востребованность российских предложений по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, в том числе, выработке юридических обязывающих инструментов, инструментария, который запрещал бы размещение в космосе любых видов вооружений.

"Мягко говоря, указанные подходы США не будут способствовать снижению напряженности, выправлению положения дел в стратегической сфере, включая создание основы для плодотворного диалога по СНВ", - сказала Захарова.

МИД РФ США Китай
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