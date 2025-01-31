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Конституционный суд РФ защитил право на компенсацию вреда вне ОМС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ запретил формально отказывать в праве на компенсацию расходов на лечение вне рамок ОМС. Постановление опубликовано на сайте суда в пятницу.

Поводом к проверке статьи 1085 Гражданского кодекса РФ стала жалоба Романа Ромаданова. Он удалял зуб во Владивостоке. В процессе ему сломали челюсть, он попал в городскую больницу, где ему, согласно клиническим рекомендациям, помогли с использованием титановых пластин. Их стоимость пострадавший оплатил сам, так как ОМС этого не предусматривает.

Районный суд на основе экспертизы зафиксировал вред здоровью средней степени тяжести, постановил, что договор с частной клиникой должен быть расторгнут и с нее следует взыскать порядка 200 тыс. рублей (оплата, расходы на лечение, компенсация морального вреда и штраф).

Однако вышестоящие суды отменили решение в части требований о расторжении договора и взыскании расходов на лечение, а в части компенсации морального вреда и штрафа сумму увеличили до 308,4 тыс. рублей. При этом суды указали, что именно титановые пластины истцу были не нужны, он мог выбрать лечение другими материалами в рамках ОМС, а значит, ответчик не обязан возмещать эти расходы.

Конституционный суд признал оспариваемую норму соответствующей Основному закону, но отметил, что сложившаяся практика её толкования ограничивает выбор потерпевшего: она исключает возмещение расходов при возможности получить помощь по ОМС, и, оплатив медицинские услуги для более качественного и своевременного лечения, пациент, как правило, уже не может их возместить.

КС полагает, что норму ГК о возмещении расходов в тех случаях, когда потерпевший не имеет права на бесплатное лечение, стоит рассматривать как исключающую его злоупотребление правом и получение неосновательного обогащения. Она также защищает ответчика от недобросовестных действий, когда потерпевший, обращаясь к избыточным средствам лечения, стремится экономически воздействовать на ответчика даже при невиновном причинении вреда здоровью.

Однако, подчеркнул КС, стремление восстановить здоровье любыми способами, в том числе вне ОМС, нельзя считать предосудительным само по себе. В каждом конкретном случае для наибольшей эффективности медорганизация с учетом клинических рекомендаций наряду с бесплатными может предложить пациенту платные методы лечения, и выбор остается за пациентом.

КС указал, что в подобных случаях истец имеет разумные ожидания, что причиненный вред будет возмещен полностью, и медицинская организация, допустившая этот вред, должна это предвидеть. Отказ же клиники только из-за того, что компенсирующее лечение можно получить по ОМС, нарушает баланс интересов правоотношений.

"Платное лечение не может рассматриваться во всех случаях в качестве неразумно затратного", - говорится в постановлении. Вместе с тем оно предполагает обязанность причинителя вреда возместить только необходимые расходы.

Таким образом, оспариваемая норма не предполагает возмещение расходов, выходящих за пределы разумных, постановил КС, но и не позволяет отказывать в возмещении обоснованных трат гражданина, который выбрал платное лечение по клиническим рекомендациям, чтобы избежать возможных неблагоприятных последствий.

Дело заявителя подлежит пересмотру.

Конституционный суд РФ
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